大河「べらぼう」横浜流星＆渡辺謙、貴重NGシーンが話題「つられて笑っちゃう」「本編とのギャップに沼」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の公式Instagramが9月7日、主人公・“蔦重”こと蔦屋重三郎を演じる横浜と、田沼意次を演じる渡辺謙のNGシーンを公開した。＜※ネタバレあり＞
【写真】「べらぼう」横浜流星＆渡辺謙「親子みたい」NGシーン
同日に放送された第34話では、意次の失脚後、老中首座に抜擢された松平定信（井上祐貴）の政によって世の空気が一変。田沼時代が幕を閉じ、第1話（1月5日放送）から蔦重に強い関心を共感を示し、ともに物語の柱を担っていた意次が“退場”した。
同アカウントは「NGカットにて。渡辺謙さんと横浜流星さんの、和やかなやりとりをどうぞ」と紹介し、横浜と渡辺のNGシーンを公開した。撮影シーンは、同話で蔦重と意次が「ありがた山の寒がらすにございます！」「こちらこそ、かたじけ茄子だ」と熱い握手を交わし、笑い合う2人の最後の場面だった。
動画には、横浜の「田沼様…ありがた山の寒がらすにございます！」に続き「こちらこそ、“ありがた”茄子じゃ」とセリフを言い間違える渡辺の姿が。気づいていない様子の渡辺に、横浜は「かたじけ茄子ですよ」と訂正。渡辺は「あ！そうだ！はっはっはっはっ」と笑い、横浜の頬をペチペチと触る微笑ましいやりとりも収められていた。
2人の貴重なNGシーンに、ファンからは「なんかいいなぁ…」「可愛すぎる」「親子みたい」「何回も見てしまう」「田沼様の退場が余計に寂しくなる」「本編とのギャップに沼」「つられて笑っちゃう」「素敵な関係」と反響が寄せられている。
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
