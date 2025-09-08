渡邊渚「ストレスのない生活はここ数年ない」衝撃的な発散方法「叩きつける」
【モデルプレス＝2025/09/08】渡邊渚が9月8日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。衝撃的なストレスの発散方法を明かした。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は「REAL VALUE CLUB」の「株式会社ワングワン」代表の野添誉司氏、「株式会社Transparence」代表の岩田真人氏、「株式会社SOXAI」代表の渡邉達彦氏が登場し、トークを繰り広げた。
「普段ストレスって溜まっていますか？」という質問を投げかけられた渡邊は「そりゃ溜まりますよ。ストレスのない生活はここ数年ないですね」と回答。発散する方法を問われると「日常とは切り離されたところに行くというのは自分のストレス発散方法にしています。例えば旅行とかに行ってその間はスマホもいじらない。『脱・俗世』みたいな感じで過剰に情報を入れなくなるからストレス発散になっている」と自宅から離れデジタルデトックスをすることだと挙げた。
また「あとは何かあるかな？日常でできるストレス発散…」と少し考えた上で「バレーボール。ボールが家にあるので、ボールをソファに向かって叩きつける。マンションなのでトントントン（床でバウンドさせる）はだめじゃないですか」と1日3発ほどボールを投げることがあると告白。「だから今日も帰ったら3発以上かもしれない」と冗談を飛ばすと、スタッフから「なんで僕らでストレス溜めてるんですか（笑）」とツッコまれ、笑っていた。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
