みんな違ってみんな可愛い♡ 個性あふれるRay㋲の「ご自慢Tシャツ」特集

写真拡大 (全4枚)

Tシャツはシンプルだからこそおしゃれの見せどころ！そこで今回は、Ray㋲・加藤ナナ、三浦理奈、北里琉が愛用する「ご自慢Tシャツ」をご紹介します。色もデザインも個性あふれるTシャツたちの、可愛いこだわりポイントもそれぞれ語っているのでぜひチェックしてみて♡

Ray model clip vol.78

テーマ：Ray㋲のご自慢Tシャツ図鑑

1枚で勝負するTシャツは夏のおしゃれの見せどころ！

個性たっぷりでそれぞれのこだわりが詰まったお気に入りTを見せてもらいました。

Check! 加藤ナナ

＃dazzlinのミニ丈Tシャツ＃ガーリーさんにピッタリ

「dazzlinのミニ丈Tシャツはハイウエストのボトムとあわせやすくてヘビロテしてます！淡〜いピンクなのも可愛い♡ 」

Check! 三浦理奈

＃Calvin Klein Jeans＃ロゴとクロップド丈がお気に入り

「私の自慢のTシャツは、Calvin Klein Jeans！お腹がチラッと見えるクロップドデザインが可愛いポイントです」

Check! 北里琉

＃merry jenny＃甘くて不思議な世界観にキュン

「お人形がベッドで寝てるデザインが可愛いmerry jennyのTシャツ。ゆるっとしたサイズ感でジーンズやワンピとあわせて着ています」

加藤ナナ

三浦 理奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子

北里琉