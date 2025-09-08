巨人・戸郷翔征投手が８日、６勝目をかけて先発する９日の広島戦（東京ドーム）に向けてジャイアンツ球場で最終調整を行った。「（阪神の）優勝が決まった以上、２位を確実に死守しないといけない」。自身の快投で、２位争いを抜け出す覚悟を口にした。

前日７日、自宅で阪神・藤川監督の胴上げの瞬間を目にした。「優勝したかった、というのが一番の思いです。僕らが戦っている相手ですし『やり返そう』って気持ちも起きた。今年は自分としても不甲斐なかった」。ここまで５勝８敗、防御率４点台の成績に悔しさをにじませた。それでも視線は前を向く。「優勝は逃しましたけど、日本一になるチャンスがなくなったわけではない。まだまだ可能性は残っているので。残り試合、僕も状態を上げていけばおのずといい戦いができる。そこに向けてやっていきたいなと思います」と短期決戦でのリベンジを誓った。

広島戦は今季３試合に登板して０勝２敗、防御率９・３９と苦戦を強いられている右腕。クライマックスシリーズ本拠地開催の権利を得る２位死守へ「１試合１試合が大事になる」と必勝を期した。