トヨタ「ハリアー」ってどんなクルマ？ 「シートヒーター」など全車標準装備が多数で快適性バツグン！ 売れ続ける魅力とは

トヨタ「ハリアー」ってどんなクルマ？

トヨタの人気SUV「ハリアー」は、都会的なデザインと快適な走りで長年支持されてきた高級SUVの代表格です。

1997年の初代誕生以来、上質さと存在感で多くのファンを獲得し続けています。

ハリアーの魅力とはいったい何なのでしょうか。

トヨタ「ハリアー」

初代ハリアーは1997年に登場しました。それまでSUVと言えば「ランドクルーザー」や「パジェロ」などの本格クロスカントリー系が主流でした。

そんな中ハリアーはセダン的な快適性を持つ都会派SUVとして登場。現在も続くSUVブームの先駆けともなりました。

現行の4代目は2020年に全面刷新され、2022年には初のPHEV（プラグインハイブリッド車）を追加。そして2025年6月のマイナーチェンジでは、従来のエントリーモデル「S」が廃止され、「G」と「Z」の2本立てに整理されました。

さらにGグレードにPHEV仕様が新設され、ラインナップの幅が広がっています。また、2025年6月のマナーチェンジと同タイミングで専用のブラックパーツを採用した特別仕様車「Z“Leather Package・Night Shade（ナイトシェード）”」と「Z“Night Shade”」も投入されました。

ボディサイズは全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm、ホイールベースは2690mmです。

安全性の面では、最新の「トヨタセーフティセンス」を装備。プリクラッシュセーフティの検知範囲拡大やレーン逸脱抑制機能に加え、全周囲を映すパノラミックビューモニター、後方歩行者検知対応のパーキングサポートブレーキなどを採用し、安心感をさらに高めています。

パワートレインは、2.5リッター直列4気筒エンジン車と、2.5リッター直列4気筒エンジンに前後モーターを組み合わせたハイブリッド車（HEV）、そして大容量バッテリーを組み合わせたPHEVと3つの選択肢を用意します。

駆動方式は、2WD（FF）と4WD（HEVとPHEVは電気式4WD「E-Four」）を設定します。

なかでもPHEVはE-Fourのみの設定で、WLTCモード燃費は20.5km／Lを達成。EV走行のみで最大93km（WLTCモード）の航続距離を実現し、日常の通勤から長距離ドライブまで柔軟に対応します。

エクステリアはグレードごとに異なり、なかでも新設されたナイトシェードは専用デザインによってひときわ存在感を放ちます。

ブラックメタリック仕上げのフロントグリルやリアスポイラー、艶やかなブラックのバンパー、そして切削光輝×ダークグレーの19インチアルミホイールが高級感を強調します。

いっぽう、最上級グレード「Z PHEV」は、専用色の「グレーメタリック」を含む3色が選択できるのも特徴です。

室内には本革シートを標準装備し、深みのあるダークレッドステッチで上質感を演出。シートヒーターやステアリングヒーターは全車標準で、さらに運転席8ウェイパワーシートや助手席4ウェイ、後席シートヒーターも備わります。デジタルキーやワイヤレス充電機能も搭載され、利便性も抜群です。

最新のハリアーの車両本体価格（消費税込）は、371万300円から626万100円です。

ハリアーは上質なデザインと高級な内装で、“ちょうどいい高級感”をユーザーに提供しています。

扱いやすいサイズ感と高い信頼性が、ユーザーに愛される理由のひとつになっています。