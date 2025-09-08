一糸乱れず吹け上がるNAのV8エンジン

2010年代前半のスーパーカーへ期待する性能を考えた時、フェラーリ458 イタリアが掲げた数字は決して突出したものではない。0-100km/h加速は4秒以下、最高速度は320km/h以上が1つの基準といえた。

【画像】一糸乱れぬNA V8エンジン フェラーリ458 イタリアとスパイダー 間接的後継の296も 全114枚

だが458 イタリアは、出色のプロセスでそれを実現する。4.5L V8エンジンは自然吸気でありながら、1.0L当たり126ps以上。20世紀には、不可能といえたような高出力を叶えていた。最大トルクは54.9kg-mと太く、3000rpmの低い回転域から生み出される。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

レッドラインは9000rpmで、そこまで一糸乱れず吹け上がる様は感動的。レスポンスもリニアで、高度な製造技術と電子制御技術を裏付ける。

フラットプレーンクランクだが、排気音は重層的。吸気音とのシンフォニーは、他に類を見ないといっていい。必要なら、マネッティーノ・ダイヤルをローグリップにすることで、ボリュームを抑えることもできる。

最高水準の操縦性 しなやかな乗り心地

トランスミッションは、デュアルクラッチAT。シングルクラッチATのような生々しさはなくても、変速の素早さは段違い。ブレーキはカーボンセラミックが標準。効き始めは穏やかだが、フェードとはほぼ無縁だ。

操縦性は、同時期のロータス・エヴォーラを超えたとまでは表現できなくても、最高水準。ステアリングのロックトゥロックは2.0回転とクイックで、フロントノーズが間髪入れず反応する。それでいて、直進安定性も素晴らしい。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

車重はエヴォーラより重いにもかかわらず、コーナリングは遥かに意欲的。ポルシェ911 GT3級の没入感までは得られなくても、手のひらへ伝わる感触は間違いない。

ドライブモードを問わず、乗り心地はしなやか。ダンパーは2段階に調整でき、ノーマルのままでも快適といえる。限界領域での落ち着きと安定感はミドシップ・フェラーリならではだが、控えめな速度域でも存分に楽しめるはず。

シリアスさがやや低まる458 スパイダー

458 スパイダーの運転体験も、概ね同様。ただし、シリアスさは若干低められている。リトラクタブル・ルーフの獲得に伴い、ダンパーが僅かにソフト側へ振られたことと、増えた車重の影響といえる。

とはいえ、それ以外のシャシーやパワートレインは同じ。酷く傷んだアスファルトでは、ボディシェルが震える場合もあるものの、一般的な環境なら剛性感はかなり高い。



フェラーリ458 スパイダー（2011〜2015年／英国仕様）

燃費は、カタログ値で7.3km/L。実際に達成できたらラッキーだ。

文句なしのスーパーカーといえたジュニア

当時のフェラーリの好調ぶりを証明した、458 イタリア。同年代には599 GTOという傑作もあるが、功績の大きさでは負けていない。高度な技術を搭載しつつ、インタラクティブな運転体験を叶え、実用性も忘れてはいない。

実力の3割程度で郊外の道を飛ばしても、サーキットを全開で攻めても、深い充足感を得られる。動的能力は、遥かに高額な格上ライバルへ匹敵するどころか、凌駕してもいた。それでいて乗り心地は優しく、快適性も高い。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

V8エンジンのジュニア・フェラーリは、文句なしのスーパーカーの高みへ達していた。

◯：手懐けやすいパフォーマンス 素晴らしいシャシーバランス 能力の幅

△：マニュアルを選べない 少し癖のある人間工学