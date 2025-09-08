高騰前に楽しむなら今がチャンス？

ピニンファリーナ社による美しいボディ。その中央に載る自然吸気のV8エンジンと、軽妙な操縦性が生む素晴らしい運転体験。フェラーリ458 イタリアは、2010年代前半を代表するスーパーカーだといえる。

【画像】一糸乱れぬNA V8エンジン フェラーリ458 イタリアとスパイダー 間接的後継の296も 全114枚

F430の後継として傑出した完成度にあり、10年以上が経過しても取引価格は堅調。超富裕層のコレクターズアイテムと化す前に楽しむなら、今がチャンスといっていい。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

残存価値が下がり始めている最新の296 GTBは、スペック上ではかなり速いものの、458 イタリアが大きく引き離されるわけではない。ハイブリッド以前のフェラーリなら、むしろ夢見心地の時間を享受できるはず。

実際、0-100km/h加速は3.3秒で、最高速度は337km/hに達する。4.5L V8エンジンの最高出力は549ps。ゲトラグ社製8速デュアルクラッチATが、理想的なペアを組む。

今でも印象的なボディ スパイダーも

空力特性の磨かれたスタイリングは、今でも印象的。ボディ底面をフラット化しつつ、ウイングやカナードが備わらないボディは、F430以上のダウンフォースを生み出す。

高く伸びたヘッドライトの両端へエアインテークが備わり、ブレーキを冷却。温められた空気は巧妙に排出され、フロントの揚力を抑えている。フロントグリル内のウイングは、ラジエターを冷やしつつ、高速域では形が変わり空気抵抗を抑えるという。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

テールライトのデザインは、エンツォ・フェラーリを意識したもの。グリルを通過する気流は、トランスミッションとクラッチ用のラジエターを冷やす。

スパイダーも存在し、アルミ製フォールディングルーフは14秒で格納可能。ガラス製のエンジンカバーではなくなるが、ソフトトップより遥かに妥協は小さい。

F430から飛躍的に進化したインテリア

インテリアは、F430から飛躍的に進化していた。デザインがモダンなだけでなく、クラフトマンシップも感じられる。ダッシュボードの中央と両端で突き出たエアコンの送風口が、包まれるような雰囲気に貢献している。

殆どの車載機能は、手元のスイッチで簡単に操作できる。ただし、ウインカーやワイパーのスイッチもステアリングホイール上で、慣れるのに時間はかかるかも。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

運転席からの視界は、正面はよく見渡せるが、斜め前方の死角が小さくない。カーボン製バケットシートは、座面高を調整できないものの、座り心地に優れ欠点は殆どないといえる。カーナビは、標準装備ではなかった。

インテリアはパーソナライゼーションの幅が広く、初代オーナー次第でコーディネートは大きく異なる。素材や配色、ステッチの幅まで、細かく指定可能だった。

不調と無縁ではないデュアルクラッチAT

英国では、走行距離が伸びた中古車なら10万ポンド（約1980万円）以下で探すことができる。12万5000ポンド（約2475万円）まで予算を増やせば、ボディカラーやインテリアの選択肢が増え、正規ディーラーによる整備を受けた車両を選べるはず。

ちなみに、デュアルクラッチATは不調と無縁ではない。標準装備のブレンボ社製カーボンセラミックブレーキは、交換に1万ポンド（約198万円）程が必要になる。



フェラーリ458 イタリア（2009〜2015年／英国仕様）

サーキット走行をお考えなら、カーボン製バケットシートとアルカンターラ内装にはコダワリたい。一方、カーボン製ボディトリムなどは、グラベルへ突っ込む可能性を考えると、ない方が無難だろう。

グランドツアラーとしてお考えなら、快適なレザーシートの方が望ましい。スパイダーなら、オープンエアの興奮を堪能できる。シート後方には収納があり、フロントノーズにも小さな荷物を載せられ、普段使いも充分可能といえる。

走りの印象は、フェラーリ458 イタリアを中古で（2）にて。