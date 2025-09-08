（スタジオ解説）

（伊藤 薫平 キャスター）

ここからは台風15号をどうする生活再建ということで、被災者支援のスペシャリスト･ 永野 海 弁護士に解説していただきます。よろしくお願いします。



（永野 海 弁護士）

お願いします。



（伊藤 薫平 キャスター）

「防災弁護士」とも呼ばれる永野さんですが、大きな災害が発生するたびに、現地で被災者の生活再建の相談に乗ってこられました。今回も発生翌日に牧之原市に入られたということですけれども、現地に行ってどうでしたか？





（永野 海 弁護士）4年前にも、牧之原の竜巻被害の支援に行きましたが、一言で言うと桁違いの被害の規模を感じましたね。50部ほど支援情報を持って行ったんですけれども、本当に持っていく桁を間違えたと、その場ですぐに感じました。それぐらい大きな被害でびっくりしましたね。（伊藤 薫平 キャスター）今、50部ほどと…話がありましたが、持って行かれたというのが…こちらにも用意させていただきました「支援情報瓦版」という1枚の紙ですね。家が被害にあった場合に、被災者がどう動くべきかを、先生自身がまとめていらっしゃって、配っているということなんですけれども、どんな情報が載っているん でしょう？（永野 海 弁護士）被災するとですね、もうまず何から始めたらいいかわからないということが多くの人の 共通するところです。その後、再建をしないといけないわけですが、どんな支援制度がある場とか、自分が受けられるのはどんな助けなのか…何もわからないので、とにかくわかりやすくまとめたものが、この「瓦版」です。（伊藤 薫平 キャスター）迷う方大勢いらっしゃる方でしょうからね…。具体的に見ていきますと、住宅が被害を受けた場合に、どう行動すればいいのかというのを、順番で書いていらっしゃるということなんですが、流れを確認いただけますか。（永野 海 弁護士）まず、とにかく最初は被害を記録に残すことですね。この後の「り災証明書」にもつながるんですけれども、住宅の被害を正しく保存すること。たくさん写真を撮っていただくのは当然として、もし動画が撮れるならば、安全が大前提ですけれども、家の中も外も、ぐるっと話をしながら撮っていただく。ただ一つ、今、屋根の被害で撮影しようとする時に、無理をする必要は全くないです。屋根の上はドローンとかでいくらでも撮る方法はあるので、安全な範囲でとどめてください。（伊藤 薫平 キャスター）そして、動画の方がより詳しくということなんだと思いますが、「り災証明書」についてですけれども、市役所などに持って行って申請をします。こちらに関しても教えていただけますか。（永野 海 弁護士）「り災証明書」を申請すると、自治体の調査が入って、その後に「り災証明書」をもらえます。判定は…大きく…ここにあありますけれど6段階に分かれています。簡単に言うと、一つでも高い判定になると、もらえる支援が増えるということで、どの判定を自分がもらったのかということを意識していただきたいなと思います。それから、ここにも書いてありますけれども、判定にちょっと疑問があるという時には、例えば二次調査とか、再調査という形もありますので、ぜひ、例えば、われわれ、今後、現地の相談会なども予定していますけれども…専門家にもご相談いただきたいなと思っています。（伊藤 薫平 キャスター）こういった知識を事前に持っておくことがいかに重要かということだと思うんですけれども、続いて、県は被害の大きかった9市1町に対して「災害救助法」の適用を決めています。ですから…中部中心ですが、永野先生、この地域では、より手厚い支援を受けられるという考えでいいんでしょうか？（永野 海 弁護士）はい、その通りです。「災害救助法」が適用されると、物資の支援などもそうなんですが、ここにありますように緊急修理とか応急修理といって、修理の際に補助を受けられる。必ず事前に自治体に相談をして制度を利用していただきたいですが、あるいは、今後は、私も現地に行って…壁もない屋根もないという中で、虫も入り放題という中で、みなさん過ごされているんですね。一刻も早く、今、県のみなさんも、行政のみなさんも…私ずっと見ていますけれど、必死に頑張っておられますけれども、このペースで頑張っていただいて、1日でも早く仮設住宅を提供できる…これが待たれるところだなと思いますね。（伊藤 薫平 キャスター）今、どなたが被災者になられてもおかしくないような状況であるとは思うんですけども、静岡県においては…次です。独自の支援金の給付制度というのがあるようですね 。（永野 海 弁護士）普通は、こういう給付というのは、大きな災害でしか適用されないんですが、静岡県の場合は、どんな災害でも、一定の「り災証明」の判定を受けた人には、最大300万円の給付が得られるということで、かなり大きな独自支援を持っています。少なくとも半壊以上の「り災証明」を持っていた人が対象になる可能性があるという ことで、こういう制度もあるんだということを、まず知っておいていただきたいです。（伊藤 薫平 キャスター）情報が重要です。永野弁護士は、あさって10日･水曜日、オンラインで「生活再建説明会」を実施予定で、また、県弁護士会では電話での相談窓口を設置する予定だということです。その他にも何か予定していることは？（永野 海 弁護士）今、調整中ですが、今後、特に牧之原市では、われわれ、他の司法書士さんとか建築士さんなどとも連携して、現地で相談会をやりたいと 思っていますし、この電話相談も、法律問題とかそういうことに限定していませんから、わからないこと何でもお電話いただき たい。あす9日から始まります。（伊藤 薫平 キャスター）津川さん、何かお尋ねになりたいことは？（津川 祥吾 アンカー）永野さん、一つ確認させていただきたいのですが、私、現場を歩いている中で、自宅が被災しているのだけれども、保険に入っていると…自分で。自分で保険に入ると国からの支援金が入らないんじゃないかと…そう言われたという人がいらっしゃるんですが、自分で保険に入っているからといって公的な支援が減る…こういったことってあり得るでしょうか？（永野 海 弁護士）全くないですね。先ほどの最大300万円の給付金…所得制限ありません。保険との関係もありませんので、安心して…保険は保険で受け取って、国の…あるいは静岡県独自の給付は申請していただきたいと思います。（コメンテーター フリーアナウンサー 榎戸 教子氏）私からもいいですか…被害の証明には、やはり写真とか動画で撮影しなければいけませんよね。ただ、私の親の世代、70代以上になるとスマホを使うことさえもまならない人も多くいらっしゃいます。代理でどなたかが今の現状を先に撮影しておくということでもいいんでしょうか？（永野 海 弁護士）非常に大事ですね。親戚に限らずですね、近所で助け合って、特に細江という地区は若い人もたくさんいらっしゃるところですから、ぜひ、代わりに撮ってあげる…で、後で写真にしてあげるとかですね、そういう助け合いが、その後の街の復興にも影響してくると思いますね 。（伊藤 薫平 キャスター）自助共助が求められていますが…先生、最後に被災された人にメッセージをいただけますか？（永野 海 弁護士）まずは、諦めないことですね。静岡県というのは、ボランティアという意味では日本一の都道府県だと思っています。ただ、そのボランティアも、諦めた人を救うことはなかなか難しいので、最後まで諦めさえしなければ、われわれ見つけ出してなんとかしますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。