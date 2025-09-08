【ポイント】

・秋雨前線が停滞。今週は雨が降りやすい

・9日（火）も晴れ間が出る、関東〜九州も天気急変、局地的に激しい雷雨も

・厳しい残暑、東海は体温並み

・水がめにとっては恵みの雨か

【全国の天気】

秋雨前線が本州付近に停滞するため、9日（火）は前線に近い東北南部〜北陸、九州北部で雨が降りやすいでしょう。晴れ間が出る関東から、九州の太平洋側も天気が変わりやすく、午後は局地的に激しい雷雨がありそうです。落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。気温は全国的に高く、特に東海地方では体温並みの猛烈な残暑が続くでしょう。名古屋は37℃の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 19℃（+1 真夏並み）

仙台 24℃（±0 真夏並み）

新潟 23℃（-2 真夏並み）

東京 26℃（+1 熱帯夜）

長野 23℃（+1 真夏並み）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（+1 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（-1 熱帯夜）

那覇 28℃（+1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 28℃（±0 真夏並み）

仙台 29℃（±0 真夏並み）

新潟 31℃（+2 真夏並み）

東京 33℃（-2 真夏並み）

長野 32℃（+3 真夏並み）

名古屋 37℃（+1 猛暑日）

大阪 35℃（+1 猛暑日）

広島 34℃（+1 真夏並み）

高知 34℃（-1 真夏並み）

福岡 34℃（-1 真夏並み）

鹿児島 33℃（-1 真夏並み）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

【週間予報】

秋雨前線が停滞するため、今週は雨が降りやすいでしょう。水不足となっている関東北部の水がめでは、恵みの雨になりそうです。10日（水）〜11日（木）は北陸など日本海側で警報級の大雨となる恐れがあります。気温は雨の日が、やや下がりますが、週明けも30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。厳しい残暑が続きそうです。