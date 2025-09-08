日テレNEWS NNN

【ポイント】

・秋雨前線が停滞。今週は雨が降りやすい
・9日（火）も晴れ間が出る、関東〜九州も天気急変、局地的に激しい雷雨も
・厳しい残暑、東海は体温並み
・水がめにとっては恵みの雨か

【全国の天気】

秋雨前線が本州付近に停滞するため、9日（火）は前線に近い東北南部〜北陸、九州北部で雨が降りやすいでしょう。晴れ間が出る関東から、九州の太平洋側も天気が変わりやすく、午後は局地的に激しい雷雨がありそうです。落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。気温は全国的に高く、特に東海地方では体温並みの猛烈な残暑が続くでしょう。名古屋は37℃の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　19℃（+1　真夏並み）
仙台　　24℃（±0　真夏並み）
新潟　　23℃（-2　真夏並み）
東京　　26℃（+1　熱帯夜）
長野　　23℃（+1　真夏並み）
名古屋　27℃（±0　熱帯夜）
大阪　　28℃（±0　熱帯夜）
広島　　27℃（±0　熱帯夜）
高知　　26℃（+1　熱帯夜）
福岡　　27℃（±0　熱帯夜）
鹿児島　27℃（-1　熱帯夜）
那覇　　28℃（+1　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　28℃（±0　真夏並み）
仙台　　29℃（±0　真夏並み）
新潟　　31℃（+2　真夏並み）
東京　　33℃（-2　真夏並み）
長野　　32℃（+3　真夏並み）
名古屋　37℃（+1　猛暑日）
大阪　　35℃（+1　猛暑日）
広島　　34℃（+1　真夏並み）
高知　　34℃（-1　真夏並み）
福岡　　34℃（-1　真夏並み）
鹿児島　33℃（-1　真夏並み）
那覇　　33℃（±0　真夏並み）

【週間予報】

秋雨前線が停滞するため、今週は雨が降りやすいでしょう。水不足となっている関東北部の水がめでは、恵みの雨になりそうです。10日（水）〜11日（木）は北陸など日本海側で警報級の大雨となる恐れがあります。気温は雨の日が、やや下がりますが、週明けも30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。厳しい残暑が続きそうです。