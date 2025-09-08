DAIGOも台所監修「おいしい★おせち」♡早割6％オフで先行販売開始

ABCテレビの人気料理番組「DAIGOも台所」がプロデュースした『おいしい★おせち』が、2025年9月8日（月）より先行販売スタート。黒豆や伊達巻など定番47品に加え、番組講師陣と山本ゆりさんが監修した特別メニュー4品を詰め込んだ豪華二段重です。早割キャンペーンでは6％オフの税込28,000円で手に入るチャンス。ここでしか味わえない華やかなおせちで、新年を迎えませんか？

こだわりの二段重、全51品を監修



『おいしい★おせち』は全51品を盛り込んだ二段重。

お正月に欠かせない黒豆、数の子、伊達巻など47品に加え、講師陣が考案した「銀鮭の粕漬焼き」「牛タンシチュー」「炙り焼きチャーシュー」、さらに山本ゆりさんの「えびマヨ」など特別メニュー4品を収録。

和洋中のバランスが絶妙で、家族みんなで楽しめるおせちになっています。

早割でお得♡特典も盛りだくさん



価格は税込29,800円（送料税込990円）ですが、9月8日～10月12日までは早割価格で税込28,000円に。

番組ロゴ入り祝箸や講師陣のメッセージ付きお品書き、オリジナルデザインのお重や外装箱など、番組ファンにはたまらない特典もセット。

冷凍で届くため、解凍するだけで華やかなお正月を迎えられます。

新しい年の食卓を彩る特別おせち



新しい年を迎えるにふさわしい、豪華で心のこもった『おいしい★おせち』。早割なら6％オフで、華やかさも美味しさもひと足早く手に入ります。

和洋中の料理が一度に楽しめる贅沢なおせちは、家族や大切な人との特別な時間をより一層豊かに彩ってくれるはず♡数に限りがあるので、気になる方はぜひ早めのチェックをおすすめします。