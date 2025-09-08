アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の坂井仁香さんの2nd写真集『ひとかけら』（撮影：中村和孝、9月12日発売、小学館）の発売前重版が決定し、新たなカットが公開されました。



【写真】ピンクのオフショルニット姿で無邪気な笑顔を見せる坂井仁香さん

同作ではアイドルとしてだけでなく、モデルや女優としても着実にキャリアを積んできた坂井さんが、前作から約4年ぶりとなる写真集に挑みました。同作では、衣装やロケーションによって表情を大きく変え、彼女ならではの表現力を存分に発揮しています。公開されたカットでは、肩＆胸元をみせたトップスをまとい、頬杖をつきながら全力の笑顔でカメラを見つめる姿が収められています。



発売記念イベントも開催が決定。9月14日に大阪・ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターと名古屋・星野書店、9月15日に東京・渋谷キャスト、9月20日にオンライン （WithLIVE）、9月21日にで実施されます。さらにTikTok（@hitokakera_official）とInstagram（@hitokakera_official）で随時続報が発表されます。



【坂井仁香さんプロフィル】

2001.7.25生まれ 神奈川県出身 カラーネーム超ときめき♡レッド あだ名ひとちゃん 趣味テレビ・映画鑑賞 特技柔軟・どこでも寝られる 好きな食べ物トマト・梅干し 好きな言葉夢があるから人生は輝く