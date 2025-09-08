渡辺謙が公式Instagramにて、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のクランクアップを報告した。

9月7日に放送された第34回「ありがた山とかたじけ茄子」では、渡辺が演じた田沼意次が中心となってきた“田沼時代”の終焉が描かれた。

「長きに渡り出演して来ました『べらぼう』 今回をもちましておさらばとなります」と綴った渡辺は、『べらぼう』のオフショットを大量に投稿。不思議な縁で結ばれ、一緒になって時代を作り盛り上げていった蔦重を演じた横浜流星との2ショットはもちろんのこと、九郎助稲荷として本作の語りを務め、人間の姿となって度々登場している綾瀬はるかや、平賀源内を演じた安田顕、意次の嫡男・田沼意知を演じた宮沢氷魚などとのショットを公開。そのほかにも生田斗真、ひょうろく、高橋英樹らの姿があり、これまでの『べらぼう』を思わせる投稿となっている。

渡辺は「失脚後もしぶとく職をまっとうしてきましたが、田沼時代が幕を閉じました。意次の見方を少し変えて貰えたドラマとなりました」と意次を演じての思いを語った。

そして最後には、「牧之原の皆様、災害に負けず前を向いて行きましょう！」と、かつて意次が藩主を務めた相良藩があり、先日、突風被害に見舞われた静岡県牧之原市へエールを送っていた。

（文＝リアルサウンド編集部）