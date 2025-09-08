松本潤が主演を務めるドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）が9月7日に最終回を迎えた。松本は自ら現場で撮った写真を自身のInstagramに公開している。

松本は「ども。カメラ小僧です。『19番目のカルテ』の現場で撮った写真です。photo by 私 & staff」「#19番目のカルテ」「#私が撮りました。」「#一部メイキングありますが」「#楽しい現場でした」「#一部寝てる人もいますが」「#いずれにしても楽しい現場でした」「#また見つけたらあげます」と綴り、カメラのファインダーを覗くショットをはじめ、小芝風花、新田真剣佑、田中泯、木村佳乃、岡崎体育、ファーストサマーウイカ、羽谷勝太といったキャスト陣が映る数多くのオフショットをポスト。“一部寝てる人”として滝野みずきを演じる小芝がパイプ椅子に座りながら寝ている写真も公開されている。

この投稿に、ウイカが「素敵な写真おたくさん撮ってくださってありがとうございました」「ラストの徳重大須ショット、とっても上手く撮れてますね！！！！笑」とコメント。ほかにも「カメラ小僧さんありがとう」「風花ちゃんの笑顔、体育さんとのツーショット、素敵です」といったファンからの声が寄せられている。

