【モヤッ！SNSの離婚報告】謎すぎる離婚の謝罪文。私は「いいね」すべき？＜第5話＞#4コマ母道場

皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？　直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。

第5話　どこから突っ込めば



【編集部コメント】

いや、別にフォロワーが何人であっても、SNSで離婚報告をしてはいけないということはありません。けれどミサさんの今までの投稿では旦那さんはさほど登場してこなかったようです。仲良し夫婦をネタにしてきたのであればSNSでの謝罪も納得ですが、まったくそんな感じではなく……。はたして「いいね」を押していいのかどうか迷うユキノさんなのでした。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子