°å³ØÉô¿Ê³Ø¤Î¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆüÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
°å³ØÉô¿Ê³Ø¤«¤é5Ç¯¡Ä
¡¡¥é¥¯¥Ó¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡½¡£7Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å³ØÉô¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ð5Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÆüÉÂ±¡¼Â½¬¤ÎÃæ¤Ç°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÎ×¾²¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡²¬·ø¼ù¤µ¤ó(Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô½Ð¿È)¡£Â³¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯1Ç¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤ËÎå¤ß¤Ä¤Ä¡¢³ØÀ¸¤é¤·¤¯³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª33ºÐ¤ÎÊ¡²¬·ø¼ù¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¤´³èÌö¤ò¡×¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆüÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿Ê¡²¬Áª¼ê¤Î¥é¥ó¤¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤â¤¦5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç³èÌö¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ15¡¢19Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£7¿ÍÀ©¤Ç¤â¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£20Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢°å»Õ¤ò»Ö¤·¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¹Ô¤¤¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£