福岡管区気象台防災コメント（8日午後3時43分）

＜防災事項＞大雨注意報を発表している市町があります。「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表中です。対馬海峡の前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は、9日にかけて対馬海峡へ停滞し、10日は九州北部を南下する見込みです。このため、10日にかけて、大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。





＜降水量の予想（多い所）＞（8日午後6時から9日午後6時まで）1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量80ミリ（県内全域）

◇ ◇

落雷と突風に関する福岡県気象情報第3号（8日午後4時11分福岡管区気象台発表）

福岡県では、10日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方では、日本海から対馬海峡にのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は9日にかけて対馬海峡に停滞し、10日は九州北部地方を南下する予想で、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、福岡県では、10日にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。