石破総理は、7日、緊急の記者会見を開き、首相を辞任する考えを表明しました。総裁選に向け、早くも動きが加速し始めています。石破首相の辞任について、県民や野党からは、冷ややかな声も聞かれました。



7日夕方、緊急の記者会見を開いた石破首相。



（石破首相）

「この度、私は、自由民主党総裁の職を辞することと致しました」



「アメリカとの関税措置の交渉に一つの区切りが付いた。進退を決断するしかるべきタイミングだ」と説明しました。





すぐそばで、石破首相を支えてきた森山幹事長は…（森山幹事長）「幹事長として、総裁を支えきることが出来なかったことを、大変申し訳なく思います」新たな総裁を決める選挙については…（森山幹事長）「政治が停滞することなく、しっかり対応することが政権を預かっている我々の責任であるという風に思う」一夜明け、県民の反応は…（内田直之キャスター）「タイミングについてはいかがでしょう？」（金融関係73歳）「そうですね。参院選に敗北した直後はあぁいう状況。投げ出しても関税交渉があるので、すぐ、その後にやれるかは疑問。やむをえなかったのではと思う」（主婦）「正直言って残念でした。このまま頑張っていただけたらと、私の気持ちはそうだった」新しい首相、総裁に望むことは何でしょうか？（金融関係）「国民の意見をちゃんと聞いてくれるリーダーになって欲しいなと思います。（石破さんはどうでした？）何となく辞める時もそうですけど、世間でそういう声があったのに辞めないの一点張り。あまり、声を聞いていなかったのかなと思う」一方で、こんな声も…（飲食店経営51歳）「経済状況が良くないので、そこに注目できるほど心に余裕がないです。もう少し、経済政策を打ち出してから辞任して欲しかったと思いますね」一方、野党第一党立憲民主党の川内 博史 衆議院議員は…（川内 博史衆議院議員）「本当に国民不在だな。自民党の限界を感じざるを得ない辞任表明だったと思います。石破総理がやるべきことは参議院選後、国会を速やかに召集して、消費税の減税やガソリン税の減税、年金のこと国会でどんどん議論を展開して国民のためになる政治を実現していれば、自民党の中の石破おろしを仕掛ける人たちも何をしていいか分からんという状況に持ち込めたのではと思いますけどね」国民の生活を向上させるため与野党しっかり議論したいと話す中、自民党の総裁は誰がふさわしいか尋ねると…（川内 博史衆議院議員）「国民生活をしっかり支えられる総理、総裁であっていただきたいと思うが、無理じゃないかなと思う。石破さんでダメだったんだから限界だと私は思う」自民党幹部によりますと、総裁選は党員投票も含めたいわゆるフルスペックで行い、投開票は10月4日に行うことで最終調整しているということです。