もうすぐ「お月見」の季節ですが、月が地球の影に入る「皆既月食」が広島の空でも見られました。



真夜中に繰り広げられた天体ショーをご覧ください。

９月８日午前１時半ごろ。

南西の空に浮かんだ月が、黒い影に覆われ始めました。



一部が欠けたように見える「部分月食」の状態です。

■呉市かまがり天体観測館 山根弘也 館長

「いま一割くらい欠けたぐらいですかね」



呉市蒲刈町にある天体観測館です。

３年ぶりの皆既月食を見ようと、真夜中にもかかわらず天文ファンが集まりました。





■参加者「神秘的ですね」そして午前２時３０分ごろ。■参加者「わあすごい、めっちゃ赤い！」

満月が完全に地球の影に入り、「皆既月食」の状態となりました。

太陽光の中でも赤い光だけは、地球の大気を通り抜けるため、月は赤く輝きます。

皆既月食は、午前３時５３分までの８３分間にわたって続きました。

その後、月は徐々に顔をのぞかせ、本来の明るさに戻っていきました。

天体ショーを楽しんだ参加者たちは･･･。



■参加者

「ロマンですね。月が欠けて暗くなって周りの星がきれいに見える、これがまたよかったです」

■参加者

「今まで３回くらい（皆既月食を）見たんですけど、一番きれいに見えたと思います」



■呉市かまがり天体観測館 山根弘也 館長

「やっぱり何回見ても、月食って素晴らしいなって思いましたね」

宇宙が生み出す神秘の時間…。

「皆既月食」を次に日本で見ることができるのは、２０２６年３月３日ということです。

（2025年9月8日放送）