広島県内でも観測 真夜中の天体ショー ３年ぶりの皆既月食
もうすぐ「お月見」の季節ですが、月が地球の影に入る「皆既月食」が広島の空でも見られました。
真夜中に繰り広げられた天体ショーをご覧ください。
９月８日午前１時半ごろ。
南西の空に浮かんだ月が、黒い影に覆われ始めました。
一部が欠けたように見える「部分月食」の状態です。
■呉市かまがり天体観測館 山根弘也 館長
「いま一割くらい欠けたぐらいですかね」
呉市蒲刈町にある天体観測館です。
３年ぶりの皆既月食を見ようと、真夜中にもかかわらず天文ファンが集まりました。
「神秘的ですね」
そして午前２時３０分ごろ。
■参加者
「わあすごい、めっちゃ赤い！」
満月が完全に地球の影に入り、「皆既月食」の状態となりました。
太陽光の中でも赤い光だけは、地球の大気を通り抜けるため、月は赤く輝きます。
皆既月食は、午前３時５３分までの８３分間にわたって続きました。
その後、月は徐々に顔をのぞかせ、本来の明るさに戻っていきました。
天体ショーを楽しんだ参加者たちは･･･。
■参加者
「ロマンですね。月が欠けて暗くなって周りの星がきれいに見える、これがまたよかったです」
■参加者
「今まで３回くらい（皆既月食を）見たんですけど、一番きれいに見えたと思います」
■呉市かまがり天体観測館 山根弘也 館長
「やっぱり何回見ても、月食って素晴らしいなって思いましたね」
宇宙が生み出す神秘の時間…。
「皆既月食」を次に日本で見ることができるのは、２０２６年３月３日ということです。
（2025年9月8日放送）