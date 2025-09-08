長渕剛が69歳に 長男・WATARUが親子ショット添え誕生日を祝福「生涯現役で生涯元気でいてくれ!!そしていつまでもかっこいい親父ででっかい背中をみせてね」
歌手・長渕剛＆元俳優で花創作家・志穂美悦子夫妻の長男で、ミュージシャンのWATARUが8日、自身のインスタグラムを更新。前日に69歳を迎えた父・長渕に、愛情たっぷりの祝福メッセージを届けた。
【写真】「うわー泣けます みんな幸せ溢れる写真だ〜」長渕剛＆長男・WATARUらの家族ショット
WATARUは「オトン!!!69.Rockの歳だね エネルギーがツヨシだからガンガン走って行っちゃうんだけど、無理なくゆっくりまた山を一つ一つ乗り越えていこうね」とユーモアを交えてつづり、「何より、生涯現役で生涯元気でいてくれ!!そしていつまでもかっこいい親父ででっかい背中をみせてね」と熱量たっぷりに記した。
なお投稿には、この夏「親父が無人島へ連れて行ってくれた」ときの家族ショットを掲載。親子ショットや長渕＆自身の娘たちとのショットをアップし「Lala Yulaも終始大興奮でZyzy Zyzyって連呼してました」「いつも家族を想いこの夏も最幸な想い出を創ってくれてありがとう!!」と感謝した。
コメント欄には「お父さん、お誕生日おめでとうございます」「生涯応援します!」「航くん！感動したぜ」「素敵〜」「うわー泣けます みんな幸せ溢れる写真だ〜」「ララちゃん、ユラちゃんの最幸の笑顔が何より物語ってくれてるね」「ますますROCKなオトンのステージ楽しみにしてるよ」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
