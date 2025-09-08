かつて、ラグビー日本代表の選手・監督として活躍した平尾誠二さんは「ミスターラグビー」と称されました。

【写真を見る】「世代NO.1スタンドオフ」ミスターラグビーの背中追う“平尾2世” 京都工学院キャプテンが挑む最後の花園

今、高校ラグビー界で「平尾2世」と称される熊本出身の選手がいます。最後の花園への思い、その先に見据える夢を聞きました。

1984年に放送された大ヒットドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルであり、前身の伏見工業高校時代を含め花園出場21回、優勝4回を誇る名門、京都工学院高校。

ミスターラグビー、故・平尾誠二さんの出身校でもあります。

自身も花園優勝を経験した大島淳史監督が、期待を寄せる選手がいます。

京都工学院高校 大島淳史監督「世代NO.1のスタンドオフだと思いますが、世代を超えて日本を代表するようなスタンドオフになっていってほしい」

それが、熊本市出身の杉山祐太朗選手です。

これが「平尾2世」だ

杉山選手は身長174cm、体重80kg。攻撃の起点となるチームの司令塔、スタンドオフとして、昨シーズンの花園出場に貢献しました。

そして今年は、高校日本代表候補にも選ばれています。

杉山祐太朗選手「頑張ってきた成果が出たかなと思いますが、慢心が1番成長を止めると思うので、慢心せずに1個1個積み上げていきたいです」

高い精度のキックに、パス、鋭いステップ。

試合全体をコントロールできる力を武器に、強豪校で1年生からレギュラーの座を掴みました。

さらに、最上級生になってからは109人の部員を束ねるキャプテンを任されています。

大島監督「素晴らしいところは先頭に立って体を張ること。接点で逃げないですし、タックルも1番いきます。だから周りも信頼してついていく良い形になっています」

そのプレーする姿が高校の先輩でミスターラグビー、平尾誠二さんを彷彿とさせることから、杉山選手は「平尾2世」とも言われています。

プレッシャー？

杉山選手「YouTubeなどで平尾さんのプレーを見させてもらって、相手の意表を突くようなランニングをしたり、相手が見た時にパスを出したりしているのは、見ていても分かります」

杉山選手「平尾2世と言われることにプレッシャーも感じますが、そのプレッシャーを糧に、もっと高みを目指して頑張りたい」

小学生から「ラグビー漬け」

杉山選手の礎を築いたのは、5歳から中学生まで10年間通った熊本ラグビースクールです。

小学生時代に指導 出口信幸さん「特に祐太朗くんはラグビーが好きで、家に帰ってもラグビーの試合を見ていたと聞く。だからラグビー漬けみたいな感じだったんだと思う」

夏休みに帰省したタイミングで同級生とともにラグビースクールに顔を出すと、写真を頼まれ、胸を貸して後輩たちに教える場面もありました。

中学生「片手の方がいいですか？」

杉山選手「いや、絶対両手がいい。まっすぐ蹴る」

杉山選手「熊本ラグビースクールでラグビーが大好きになって、タックルなど技術面はもちろん、気持ちの面でも鍛え上げてもらった」

同じく強豪校でプレーする かつての仲間にとっても、刺激を受ける存在です。

東福岡高校 武田粋幸選手「体の大きさや周りの使い方がパワーアップしている。対戦した時にキープレーヤーとして杉山の名前が挙がっていたので、負けていられないという強い気持ちもあります」

杉山選手が最後の花園に向けて掲げる目標はただ一つ。平尾さんも成し遂げた花園優勝です。

杉山選手「平尾さんにはまだ達していないと思うので、それを目標に認められるような活躍をしないといけないと思っているので、花園でそのプレーを見せたい」

さらに、その先に見据えるのは？

杉山選手「子どもの頃からの夢であったプロラグビー選手になること。そして日本代表に入って活躍したい。ラグビーで活躍したいです」