大分県大分市で1人暮らしをしていた五條堀美咲さんが行方不明になってから9月25日で9年です。

県警は8日定例会見で改めて情報提供を呼びかけました。

行方不明の五條堀美咲さんの情報提供呼びかけるチラシ

行方不明になっているのは大分市横尾のアパートで1人暮らしをしていた五條堀美咲さん、現在は33歳です。

2016年9月25日の午後11時半ごろ、当時24歳だった五條堀さんは自宅で友人と別れて以降、突如、姿を消しました。

県警は延べおよそ5万3000人の捜査員を動員し捜索にあたりましたが依然として行方は分かっていません。

大分県警生活安全部 三浦一男部長

五條堀さんは身長が149センチくらいのやせ型で当時は黒髪のセミロングでした。

県警には8月末までに332件の情報提供がありましたが、2025年寄せられた情報は県の内外からわずか3件に留まっています。

五條堀さんが行方不明になってから9月で9年となるのを前に、県警は8日改めて情報提供を呼びかけました。

◆大分県警生活安全部 三浦一男部長

「県警としては今後もご家族のご意向を確認しながら決して事案を風化させない、五條堀さんを必ず見つけ出すとの強い気持ちを持って発見活動を継続していく」

県警は9月26日にJR大分駅や鶴崎駅など4か所でチラシを配り情報提供を呼びかける予定です。