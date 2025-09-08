菅野智之 大谷翔平に2被弾など4失点で8敗目 強襲打で負傷交代もオ軍監督「今のところは問題ない。状態を見ながら対応を決める」



菅野智之 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月7日(日本時間8日)ボルチモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャース＠オリオールパーク＞

35歳のオールドルーキー・菅野智之 夢を叶えた右腕 巨人のエースがついに海を渡った

オリオールズの菅野智之投手(35)が、本拠地で行われたドジャース戦に先発登板。

メジャー初対戦となる大谷翔平投手(31)に2ホーマーを浴びるなど4回途中67球を投げ、7安打4失点で8敗目を喫した。4回無死一塁の場面で、キム・ヘソンの打球を右足に受け、降板となった。

4回無死二塁の場面で、キム・ヘソンの打球が菅野を襲った。右足スパイク付近に痛烈な打球を受けると、マウンドに倒れこんだ。

マンソリーノ監督代行、トレーナー、通訳がマウンドに駆けつけたが続投はできず、肩を抱えられ右足を引きずりながらベンチに戻りそのまま降板となった。

マンソリーノ監督代行は試合後、「X線検査は問題なかった。数日間、彼の足の状態を見ながら、対応を決めるよ。今のところは幸いにも問題はなかった」と状態を説明。

現状では、今季絶望という最悪の事態は避けられそうな状況とみられる。

この日菅野は、大谷に先頭打者アーチを含む2打席連発本塁打を浴びるなど、序盤から厳しい投球を強いられた。

NPB時代に一度対戦した時は2打数2安打を許している相性の悪い相手とはいえ、まさかの2被弾。

マンソリーノ監督代行は「1本目は高めに外れた球。投球自体はいい投球だったんだけどね。2本目は内角のゾーンぎりぎりに入った球。あれは大谷に脱帽だね」と失投ではないことを強調した。

指揮官は「つま先に当たったように見えたけど、ライナーを体に受けるのは痛いさ。彼の無事を祈っているよ。どうなるかはわからないけど、彼はタフガイだから大丈夫だと思う」と早期の快復を願っていた。

テレ東リアライブ編集部

