貴州省貴安新区の貴安スーパーコンピューターセンター。 （貴陽＝新華社配信）

【新華社貴陽9月8日】中国はここ数年、アニメ映画「ナタ 魔童の大暴れ」（ナタ2）やSF映画「流転の地球2」などの大作映画が爆発的な人気を集めている。これらの作品で、圧倒的な映像美と特殊効果を支えているのが、中国南西部の山間部に位置する貴州省貴安新区のスーパーコンピューターセンターだということを、観客は意外に知らないかもしれない。

貴州開放大学で講演する貴安新区科創産業発展の李悲鴻（り・ひこう）総経理。（５月２２日撮影、貴陽＝新華社配信）

貴州省の「最強の頭脳」とも呼ばれる同センターは、高性能GPU（画像処理装置）とCPU（中央演算処理装置）計1200基を備え、1.3ペタバイト（PB）の分散ストレージを有し、ピーク演算性能は30ペタフロップス（PFlops）に達する。年間平均気温16度、豊富な水資源や太陽光発電、安定した地盤構造といった自然条件が、センター建設の強固な基盤となっている。

貴安新区科創産業発展に設置された、同社がレンダリング演算支援を提供した一連の映像作品を映すモニター。（８月２１日撮影、貴陽＝新華社記者／周宣妮）

センターを運営する貴安新区科創産業発展の李悲鴻（り・ひこう）総経理は、現在715台のスーパーコンピューターが稼働しており、これまでに160本以上の映像作品にレンダリング能力を提供してきたとし、単独の映像レンダリング施設としては、中国南西地区で最大級の規模を誇ると述べた。（記者/周宣妮）