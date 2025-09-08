ドル指数は小幅に低下、引き続き１０日線を下回る＝ロンドン為替



週明けのドル指数は、上昇から低下へと転じている。東京午前には９７．９４２まで一時上昇した。石破首相の辞任表明を受けた円売り・ドル買いの動きが全般的なドル買いに波及していた。しかし、ロンドン時間に入ると先週末終値９７．７６８を下回っている。ドル円はほぼ週明けの上昇を消しており、ユーロドルなどは高値を伸ばしている。ドル指数は９７．５７９まで小幅に低下した。ただ、下げも続かず落ち着いた値動きとなってきている。



１０日線９８．０２０や２１日線９８．１０４を下回っており、先週末から引き続きドル安圏で推移している。



ドルインデックス＝97.73(-0.04 -0.04%)

