長嶋一茂が７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）で夫婦円満の自己流秘訣を説いた。

同番組はタレントの長嶋と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、そんたくナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・自由が丘を訪れた。

その中で夫婦で経営しているスイーツ店を訪れた３人。店主の夫の「上下関係は妻が上」という言葉に長嶋は「旦那っていうのは主張しちゃいけないんだから」と同調した。

しかし濱家は「『言うこと聞くだけ』も腹立つ時があるらしいですよ」とぽつり。長嶋は「そうなんだよ。俺もただ謝ってればいいなと思っていたけど、それ違うんだよね。なんでもかんでも許してくれると思ったら大間違いなんだよ」とズバリ。そして「謝るタイミングって大事。早い段階で謝っちゃダメなんだよ。俺はけっこうためてためてサンドバッグにまず、なって、ボロボロになって、もう鎖が切れそうだなって時に謝って、そのままどこかにぶつけて『いてー！』ってやって自分が被害者っぽくする」と自己流の夫婦間のもめ事の収め方を語った。

また「ぶつけるトコ決めてる。リビングに階段が３段あるんだけど、そこにスネをぶつけて終わるって決めてる。本当痛いのよ」と説明。さらに「最初は『大丈夫、パパ？』と聞いてくれたけど、最近はもう分かってる…」と苦笑い。山内に「意味ないじゃん」とあきれられていた。