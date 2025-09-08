高校野球の秋季県大会の組み合わせ抽選会が、８日に静岡市内で行われた。大会は１３日に開幕し、４０チームが出場。上位３校には、来年センバツ出場につながる東海大会出場権が与えられる。

静岡商の初戦は１４日の草薙球場での御殿場西戦に決まった。静岡商は昨春から今夏まで５季連続で県大会ベスト８入りを果たしている。４強の壁を突破し、東海大会出場を目指して意気込んでいる。

組み合わせ決定後、曲田雄三監督は「チームカラーが全く逆の相手。タイプは違っても、自分たちの野球をしっかりやれればいい。秋なので、自分たちの野球をやることに尽きます」と力を込めた。強打の御殿場西に対し、堅実な守備を武器にする静商野球で挑む構えだ。

新チームの中心は、今夏の悔しさを胸に戦う２年生コンビだ。２年生部員８人のうち、夏の大会でスタメン出場していたのは山崎拳慎（けんしん）三塁手、ただ一人。他に新チームで主将を務める宇田柊斗（しゅうと）外野手がベンチ入りしていた。

メンバーが入れ替わり、戦力ダウンも懸念されたが、新戦力が台頭。チームは再び勢いを取り戻しつつある。秋季県予選では初戦に清流館に１１―１で圧倒。代表決定戦では焼津中央に５―３で勝利。上位決定戦では静岡学園を３―１で破った。山崎は「東海大会出場を目指している。そのためにはまず、県ベスト８以上に行かないと、東海大会が見えない」と燃えていた。

今夏県大会では、準々決勝で静岡高校に０―５で敗れた。山崎は「２番・三塁」でスタメン出場し、それまで３試合連続安打と好調を維持していたが、静岡戦では２打数無安打に終わった。この悔しさも原動力になっている。１６５センチと小柄ながらも持ち前の小技や粘り強い打撃で、切り込み隊長として、チャンスを演出する。

主将の宇田は夏大会以降、投手から外野手に転向。中学時代には中日本選抜に選出された実績を持つが、１年生投手に登板機会を譲り、自らは登板なしに終わった。秋は４番に座り、静岡学園戦でも勝ち越し打を放つなど、存在感を放っている。「自分が打たないと勝てないと思っている」。１７６センチの右打者は、仲間を声がけで鼓舞し、勝負強さと積極的なプレーでチームの士気を高めることを誓っていた。

２００６年夏を最後に甲子園から遠ざかっている静岡商。聖地を目指して、新たな戦力でベスト４の壁突破を狙う。（伊藤 明日香）