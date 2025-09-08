女優の吉田羊が７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。「アンティークな着物が好き」という吉田はこの日、金魚柄の和服で登場した。

福岡・久留米市出身の吉田。女優の道へ進む決意をしたときに母は「やると思っていたよ」と反対もせず送り出してくれたという。

しかしＭＣの女優・井桁弘恵に「上京して離れるときさびしくなかったですか？」と尋ねられると「その話をすると泣いてしまうからあまり話したくないんですけど」と上を向いて涙をこらえた吉田。「上京する日に父と母と姉の３人が天神のバスセンターまで見送りにきてくれた。姉は涙を流して別れを惜しんでくれたのですが、母はケロッとしていた」という。

夜行バスで翌日の午前８時に東京・新宿に到着後に公衆電話から連絡すると「着いたよ、と電話をしたら『今日からあんたが帰ってこんと思ったら母さんは涙が出たよ』と言ってくれて…はぁーっ」と涙をこらえた。そして「そうか、ちゃんと別れを惜しんでいてくれていたんだと思って。私の未練が残らないようにしてくれたんだと思います」と今は亡き母を振り返った。