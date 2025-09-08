元Juice=Juice宮崎由加、第1子出産を報告「親としての責任と喜びをしっかりと感じながら」
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceの元メンバー・宮崎由加（31）が8日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】小さな手をちら見せ…第1子出産を報告した宮崎由加
宮崎は「先日、第一子が誕生いたしました」と伝え「小さな存在から日々大きな力と幸せをもらい、初めての子育てに戸惑うこともありますが、親としての責任と喜びをしっかりと感じながら過ごしております」とつづった。
続けて「妊娠・出産を通じて、多くの方に支えていただきましたことに、心より感謝申し上げます」とし「これからは子どもの成長とともに、私自身も学びを重ねながら歩んでまいります。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけている。
宮崎は、1994年4月2日生まれ、石川県出身。2013年2月、「Hello!Project 誕生15周年記念ライブ2013 冬の福岡公演」にて、ハロプロ研修生内新ユニットとしてJuice=Juice を結成すると同時に、リーダーに就任。インディーズシングル3枚のリリースを経て、同年9月11日にトリプルA面シングル「ロマンスの途中/私が言う前に抱きしめなきゃね/五月雨美女がさ乱れる」でデビューを果たした。
同年11月には第55回日本レコード大賞新人賞を受賞した。19年6月17日に東京・日本武道館で行われた、「ハロプロ プレミアム Juice=Juice CONCERT TOUR 2019 JuiceFull!!!!!!! FINAL 宮崎由加卒業スペシャル」をもってJuice=Juice 及びハロー! プロジェクトを卒業。2023年8月に一般男性との結婚を発表していた。25年6月に第1子妊娠を発表していた。
