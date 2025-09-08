俳優寺島進（61）が6日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。恩人・北野武監督の忘れられない言葉を明かした。

尊敬する先輩のひと言について問われると、「北野監督の（映画）HANA-BIの撮影のときに、毎回監督から撮影終わった後に“ご飯行こう”って誘われる」と回想。そこで「“寺島、最近うまい芝居を覚え始めてるな”って。これは北野組ではマイナスな話」と語った。

その後、「俺、なんだか現場で芝居が分からなくなっちゃって。今まで監督に質問したことないの。でも、あるとき“監督ちょっと質問なんですけど。うまい芝居って毎回言われるんですけど…何がいけないんですかねえ？ちょっと頭がパンパンになって分からなくなっちゃったんですよ”って」と、思いきって問うた。すると、北野監督はタバコをふかした後「間（ま）だなあ」と、ひと言つぶやいたという。

これに、橋下徹氏は「それこそお笑いも“間”なんでしょ？」とMCのメッセンジャー・黒田有に質問。黒田は「ああ…それはある。あれって勘が悪いと無理でしょうね。感覚なんでしょうねえ」としみじみ。寺島も「手本はない。場数とかで、気づいたら力が抜けてたなあとか。理屈じゃないんだな」と語り、「コントはすごい勉強になるね。勝ち抜いてきた人たちの芸を見ると、ああこの間いいな、とか思う」と話していた。