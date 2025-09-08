オウム真理教によって殺害された坂本弁護士一家3人の遺体が富山、新潟、長野の山中で見つかって30年です。



坂本弁護士の妻・都子さんの遺体が見つかった魚津市では、ちょうど30年となったおととい、日本弁護士連合会の会長らが慰霊碑に祈りを捧げました。



魚津市の山あいにある坂本弁護士の妻・都子さんの慰霊碑です。



遺体が見つかって30年となったおととい、坂本弁護士の同僚や地元の人などおよそ50人が祈りを捧げました。





1989年、オウム真理教幹部らにより坂本堤弁護士一家3人が殺害されました。事件から6年後の1995年9月、3人の遺体の捜索が行われ、妻の都子さんの遺体は魚津市の僧ヶ岳の山中で見つかりました。遺体発見から2年後、現場に近いキャンプ場に作られた慰霊碑は、一家3人を表す3つの円が組み合わされています。「坂本弁護士と家族を救う全国弁護士の会」が主導して建立したもので、地元の人たちなどが維持管理を担ってきました。日弁連 渕上玲子会長「事件の風化を防止し弁護士業務妨害対策の象徴として後世に語り継いでいくため今後主体的にこのメモリアルを維持管理していくことを決めました」遺体発見から30年、日本弁護士連合会は事件を今後も語り継いでいこうと慰霊碑の維持管理を組織として行うことを決め、地元関係者と調印しました。坂本弁護士の先輩で毎年追悼に訪れている小島周一弁護士は、この事件を弁護士たちも教訓にしなければならないと話します。小島弁護士「若い弁護士、法律家も増えています。ひるまずにきちんとやるべきことをやる、そういうことを伝えるためにもこの事件をこれからも伝え続けなければいけない」当時、坂本弁護士の遺体は新潟県上越市で、長男の龍彦ちゃんの遺体は長野県大町市で見つかりました。今回、それぞれの現場でも慰霊が行われました。