【キュレル】肌のくすみ悩みにアプローチする泡美容液＆洗顔が新発売。乾燥性敏感肌さん必見のラインアップ。

乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「キュレル」は、2025年9月6日から「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」と「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」を販売しています。

乾燥性敏感肌さんの肌悩みにアプローチ

乾燥によるくすみがちな肌に潤いを届け、明るく整える「キュレル 潤浸保湿 泡美容液」と、洗うたび透明感のある肌印象に導く「キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料」が新しく登場しました。

・キュレル 潤浸保湿 泡美容液（120g／医薬部外品）

乾燥によるざらつきやくすみに潤いを与え、明るくなめらかな肌へと整える炭酸泡の美容液です。

高吸着セラミドケア技術で、セラミド機能成分（保湿）と炭酸を含む濃密泡の美容液が、肌の角層深くまで素早く浸透し保水してくれます。

また、潤い成分としてセラミド機能成分とユーカリエキスを、肌荒れを防止する有効成分（グリチルリチン酸ジカリウム）も配合。

肌と一体化するように心地よくなじむ使用感です。

・キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料（200g／医薬部外品）

炭酸の泡洗顔料がジェル状に変わる洗顔料で、セラミドを守りながらやさしく洗浄。皮脂などの汚れを落とし洗うたびにうるおって、透明感のある素肌印象へと導きます。

"肌にごりくすみ除去処方"を採用。肌荒れ防止の有効成分であるグリチルリチン酸ジカリウムが配合されています。

炭酸泡がくすみの原因となる皮脂汚れに浸透してゆるめ、こすらずに浮かせて落とします。

いずれも価格はオープン。無香料・無着色・アルコールフリー（エチルアルコール無添加）、アレルギーテストや乾燥性敏感肌の方の協力によるパッチテスト済（すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません）。

詳細は公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部