¾®ß·À¬¼¤²»³Ú½Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ËÂæÏÑ¤«¤é6¿Í¡¡¼ã¼ê±éÁÕ²È¡¢¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç±éÁÕ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª½Ð¤¹¤ë¾®ß·À¬¼¤²»³Ú½Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÂæÏÑ¤«¤é6¿Í¤Î¼ã¼ê±éÁÕ²È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£9Æü¤Þ¤ÇÄ¹Ìî¸©¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¹ñºÝ²»³Úº×¡Ö¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ò¶Á¶Ê¤ä¥ª¥Ú¥é¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¡¢·×1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú½Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø¼Ô¤Î¾®ß·À¬¼¤»á¤é¤¬¥ª¥Ú¥é¤òÄÌ¤¸¤¿²»³Ú²È¤Î°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë2000Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë±éÁÕ²È¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¡£
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢8·î26¡Á29Æü¤ËÆ±¸©Æâ¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ø±é¤Ç¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¡Ö±¿Ì¿¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£·î8¡Á9Æü¤Ë³«ºÅ¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¸þ¤±¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥Ç¥£¤Î¥ª¥Ú¥é¡ÖÄØÉ±¡×¡ÊÈ´¿è¡Ë¤Î±éÁÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥Á¥§¥í¤ÎÎÓÐ£°Î¤µ¤ó¤Ï2²óÌÜ¤Î»²²Ã¡£¥Ó¥ª¥é¤Î×¡Éð½Ó¤µ¤ó¡¢ÎÓü¡µ±¤µ¤ó¡¢ß¯芊±Ï¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎµöÍµÎ©¤µ¤ó¤ÈÍû婕¸ì¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥É²»³Ú±¡¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓÐ£°Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤»¤º¤Ë¡¢¼ã¼ê²»³Ú²È¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½é»²²Ã¤Îß¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²»³Ú¤ÎÅí¸»¶¿¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊìäÀÅàñ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
²»³Ú½Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø¼Ô¤Î¾®ß·À¬¼¤»á¤é¤¬¥ª¥Ú¥é¤òÄÌ¤¸¤¿²»³Ú²È¤Î°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë2000Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë±éÁÕ²È¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¡£
ÂæÏÑ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥Á¥§¥í¤ÎÎÓÐ£°Î¤µ¤ó¤Ï2²óÌÜ¤Î»²²Ã¡£¥Ó¥ª¥é¤Î×¡Éð½Ó¤µ¤ó¡¢ÎÓü¡µ±¤µ¤ó¡¢ß¯芊±Ï¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎµöÍµÎ©¤µ¤ó¤ÈÍû婕¸ì¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥É²»³Ú±¡¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓÐ£°Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤»¤º¤Ë¡¢¼ã¼ê²»³Ú²È¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½é»²²Ã¤Îß¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²»³Ú¤ÎÅí¸»¶¿¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊìäÀÅàñ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë