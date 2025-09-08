「強い覚悟を持って戻ってきた」J２大宮に21歳の大型SBが復帰！ 24年夏からJFL青森で武者修行、今季は16試合に出場
J２のRB大宮アルディージャは９月８日、JFLのラインメール青森に育成型期限付き移籍していたDF貫真郷が、移籍契約を解除して復帰すると発表した。
大宮のアカデミー育ちの貫は、2022年にトップチームに昇格。その後、24年８月に青森に育成型期限付き移籍し、今季も青森でプレーして、ここまでリーグ戦では16試合に出場していた。184センチ・75キロのサイズを誇るSBだ。
約１年ぶりに大宮に帰還する21歳は、クラブの公式サイトで以下の通りコメントした。
「ラインメール青森から復帰することになりました。今、チームがJ１昇格に向けて戦っているので、そこに自分の気持ちと勢いを加勢できたらと思っています！ 個人としても強い覚悟を持って戻ってきたので、残りのシーズンを必死に頑張りたいと思います。熱い応援よろしくお願いします」
また青森を通じては、次のように伝えた。
「RB大宮アルディージャに復帰することになりました。シーズンも終わりに近づいていて、昇格に向けてとても大切な時期にチームを抜けるという形になってしまい、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。自分も覚悟持って頑張るので、必ずJ３昇格して下さい。約１年間ありがとうございました！」
なお大宮での背番号は、以前と同じ「46」に決定。現在J１昇格プレーオフ圏内の５位につけている大宮で、貫は起爆剤になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番
大宮のアカデミー育ちの貫は、2022年にトップチームに昇格。その後、24年８月に青森に育成型期限付き移籍し、今季も青森でプレーして、ここまでリーグ戦では16試合に出場していた。184センチ・75キロのサイズを誇るSBだ。
「ラインメール青森から復帰することになりました。今、チームがJ１昇格に向けて戦っているので、そこに自分の気持ちと勢いを加勢できたらと思っています！ 個人としても強い覚悟を持って戻ってきたので、残りのシーズンを必死に頑張りたいと思います。熱い応援よろしくお願いします」
また青森を通じては、次のように伝えた。
「RB大宮アルディージャに復帰することになりました。シーズンも終わりに近づいていて、昇格に向けてとても大切な時期にチームを抜けるという形になってしまい、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。自分も覚悟持って頑張るので、必ずJ３昇格して下さい。約１年間ありがとうございました！」
なお大宮での背番号は、以前と同じ「46」に決定。現在J１昇格プレーオフ圏内の５位につけている大宮で、貫は起爆剤になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番