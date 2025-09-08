HANAが新曲「BAD LOVE」のMV公開！パワフル＆シリアスな新しい表現に挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが新曲「BAD LOVE」を9月8日に配信リリース。パワフルかつシリアスなHANAのまったく新しい表情が見られるMVも18時に公開された。

廃墟に縛り付けられたメンバーをMAHINAが中心となって救出

「BAD LOVE」は、JISOO、MOMOKAが作詞に参加、NAOKOが中心となって振り付けを制作するなど、メンバーの思いが存分に込められた作品で、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、メッセージ性の強いキラーチューンに仕上がっている。MAHINAがメインとなって歌う力強いサビにも注目だ。

MVは、何者かにとらわれ廃墟に縛り付けられたメンバーをMAHINAが中心となって助けていく、ストーリー仕立ての内容。追い込まれたメンバーのシリアスかつクールな表情と細部までこだわり抜いたパワフルな演技は、HANAが今までに一度も見せたことのない表現となっており、進化を止めないHANAの姿が印象的だ。

メンバー自身の許せない何かに対する強い葛藤を余すことなく表現した、アーティストとしての思いを詰め込んだ渾身の一曲「BAD LOVE」、要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ROSE - From THE FIRST TAKE」

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」

2025.09.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BAD LOVE」

■関連リンク

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo

