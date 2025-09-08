天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、新潟訪問3日目に中越地震の被災地・小千谷市や長岡市を訪問されました。



愛子さまは、錦鯉発祥の地・小千谷市でその歴史や品種などを展示する『錦鯉の里』を訪問されました。池でニシキゴイに餌をやり、その後、放流されました。



愛子さまは、会場を出た後 子どもたちに声をかけられました。



「どんなお遊びが好き？」

「ドッジボール。」



愛子さまは、中越地震で大きな被害を受けた長岡市山古志地域を訪問されました。復興の取り組みなどを紹介する『やまこし復興交流館』を視察されました。



愛子さまはその後、『語り部』らボランティアスタッフと懇談され、3日間に渡った初めての新潟訪問の日程を終え皇居に戻られます。