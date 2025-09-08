日経225先物：8日19時＝170円高、4万3830円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万3830円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては186.19円高。出来高は2037枚となっている。
TOPIX先物期近は3148ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.80ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43830 +170 2037
日経225mini 43835 +180 36730
TOPIX先物 3148 +8.5 2626
JPX日経400先物 28270 +80 136
グロース指数先物 778 +3 92
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
