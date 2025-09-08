　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万3830円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては186.19円高。出来高は2037枚となっている。

　TOPIX先物期近は3148ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.80ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43830　　　　　+170　　　　2037
日経225mini 　　　　　　 43835　　　　　+180　　　 36730
TOPIX先物 　　　　　　　　3148　　　　　+8.5　　　　2626
JPX日経400先物　　　　　 28270　　　　　 +80　　　　 136
グロース指数先物　　　　　 778　　　　　　+3　　　　　92
東証REIT指数先物　　売買不成立

