8月8日の記録的な大雨から9月8日で1か月。通行止めやJRの運休など、今も生活に大きな影響を及ぼしています。一方、大雨で浸水した霧島市の姶良中央家畜市場では、中止していた牛のせりを、8日から再開しました。



8月8日、線状降水帯が2度発生した県内は大きな被害に見舞われました。土砂崩れで女性1人が死亡したほか、5人が軽いけがをしました。また、住宅8棟が全壊、床上・床下浸水は1492棟に上っています。





(女性)「8.6水害以降なかなかなかったが、初めてですよね。ここまでは」姶良市を流れる網掛川は大きく護岸が崩れ、この川にかかる網掛橋は、現在も全面通行止めとなっています。県によりますと、この大雨の影響で、国道10号など県内13か所が通行止め、1か所が片側通行規制となっています。霧島温泉郷へとつながる、牧園町宿窪田の国道223号は、がけ崩れが起こり、今も全面通行止めが続いています。8日も復旧のための工事が続いていました。県によりますと、現在土砂を取り除いている状況で復旧の時期については見通しがたっていないということです。国道223号沿いにある物産館では・・・。(霧島ふもと駅・和田駿介取締役)「お客さんや商品を持ってくる方が通れない。迂回をするしかなくて、横川から通るか霧島神宮から通るかなので、かなり回り道になっている状況。早めの開通を願いたい」また、JR日豊本線の国分と霧島神宮の間、肥薩線の隼人と吉松の間では、今も運休が続いています。1か月がたち復旧が進んでいるところも。(記者)「霧島市の家畜市場では浸水被害に遭いましたが、1か月ぶりに、せりが再開した」霧島市の姶良中央家畜市場では、大雨の影響で牛舎やせり場などが浸水。牛の体重計や空調設備などが使えなくなり、牛のせりを中止せざるをえなくなりました。泥をかきだし、機材の準備が整ったことから、1か月ぶりにせりが再開されました。8日は子牛のせりが行われ、321頭が取引されました。姶良中央家畜市場では2025年に入り約4200頭の子牛が落札され、取引額は約24億円に上っています。生産者は施設が復旧したことに安堵した様子でした。(生産者)「今回できて、安心できる方もいるし。たぶん、みんな今回できないんじゃないかなという方もいたと思うので、早く開催できて助かっている」(生産者)「子牛のせりは一番の収入源。なんとか開催してほしいなと願っていたが無事開催できてほっとしている」(JAあいら・中條秀二代表理事組合長)「せりが開催できたということはこの上なく幸せ。畜産農家に喜んでもらってよかった。災害にあってから復旧に向けて頑張っていた成果が金額に表れていたので嬉しかった」子牛のせりは9日も開かれます。