石破総理の辞意表明、そして総裁選について、熊本選出の国会議員はどう考えているのでしょうか。

西野議員「トップリーダーの責任は免れない」

石破総理が辞意を表明する24時間前、石破内閣で内閣府政務官を務める衆議院熊本2区の西野太亮議員は、選挙区内の夏祭りに参加していました。

総裁選の前倒しに対する書面提出を2日後に控え、この件に関する考えを伝える支援者もいました。

有権者「今はやるべきじゃない」

西野太亮議員「総裁選前倒しを求めるかすごく悩んで迷ってはいますけど、私が思うのは衆議院と参議院、2回連続で負けた結果はすごく重たい」

祭りでは、西野議員に石破総理の進退についての考えを聞いていました。

西野議員「私はトップリーダーの責任は免れないと思う。責任があると思うが、政治家の出処進退は本人自ら決めるべきもの」

木原議員「判断が遅かった」

衆議院熊本1区の木原稔議員は、石破総理の辞意表明について「判断が遅かった」と非難しました。

木原稔議員「熊本の災害対応も予算として獲得しなければならない。野党の協力がなければできない。野党に協力してもらえないことが表明されている中で辞任せざるを得ない状況だった」

そして、総裁選では前回同様、茂木敏充前幹事長を支援する可能性をほのめかしました。

木原議員「茂木氏の政策などを拝聴しながら総合的に判断していきたい」

坂本議員「分断を防いだ」

自民党の国会対策委員長、熊本3区選出の坂本哲志衆議院議員は辞意の表明についてこのように述べました。

坂本哲志議員「分断を防いだという意味では良かったと思っている」

また、次の総裁については。

坂本議員「自民党をもう一度蘇らせるような、しっかりした考え方、そのための手法論、こういったものがある方。外交・防衛も難しい時期なので、しっかり乗り切れる方」

【各議員の動向まとめ】馬場議員 金子議員は

総裁選を巡る県選出議員の動向をまとめます。

木原稔 衆議院議員：前回の総裁選と同様に茂木前幹事長を支持することを示唆

西野太亮 衆議院議員：前回は小泉農林水産大臣を支持、現時点では「党の立て直しができる、政策の推進力がある人物を支援する」と明言を避ける

坂本哲志 衆議院議員：前回は河野前デジタル担当大臣を支持、「国対委員長という立場上、明言できない」

金子恭之 衆議院議員：前回は林官房長官を支持、「党を1つにまとめるリーダーシップと野党と協議ができる人物」とする

馬場成志 参議院議員：前回は林官房長官を支持、「これからの話で今はお答えしかねる」

松村祥史参議院議員には、今回話を聞くことができませんでした。

自民党の総裁選は、10月4日の日程で調整が進んでいます。