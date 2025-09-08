元Juice=Juiceメンバーでタレントの宮崎由加（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

宮崎は「先日、第一子が誕生いたしました」と書き出し「小さな存在から日々大きな力と幸せをもらい、初めての子育てに戸惑うこともありますが、親としての責任と喜びをしっかりと感じながら過ごしております」と伝えた。

産まれたばかりの赤ちゃんの小さな手がちらりと見える写真をアップし、「妊娠・出産を通じて、多くの方に支えていただきましたことに、心より感謝申し上げます。これからは子どもの成長とともに、私自身も学びを重ねながら歩んでまいります。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

宮崎は1994年生まれ、石川県出身。13年にJuice=Juiceが結成された。同年に「私が言う前に抱きしめなきゃね」でインディーズデビュー。「ロマンスの途中/私が言う前に抱きしめなきゃね(MEMORIAL EDIT)/五月雨美女がさ乱れる(MEMORIAL EDIT)」でメジャーデビューし、第55回日本レコード大賞の新人賞を受賞した。可愛らしい歌声で「ゆかにゃ」の愛称で親しまれた。19年にグループを卒業。卒業後は「M-line club」で音楽活動をしながら、地元・石川の魅力発信にも取り組んでいる。23年に一般男性との結婚を報告した。今年6月に第1子妊娠を発表していた。