イスラエルが占領を進めるヨルダン川西岸のムガイヤル村で８月、数千本のオリーブの木がイスラエル軍に伐採され、根こそぎ掘り起こされた。

近くにあるイスラエル人入植地のアウトポスト（前哨基地）付近で起きた銃撃事件を口実に、パレスチナ人の生活の糧であるオリーブの木を伐採したと村人は考えている。（ヨルダン川西岸ムガイヤル村 福島利之）

西岸の拠点都市ラマッラから２０キロ・メートル北東の丘の上に広がる人口４０００人ほどの村は、オリーブ油の産地として知られる。村議会によると、８月２１日午前１０時頃、入植者がイスラエル軍と共に村に現れた。近くのアデイ・アド前哨基地のそばでこの日、村人が銃を発砲し、入植者が軽傷を負っていた。

軍は１時間後、村の入り口２か所を封鎖して住民に外出禁止令を出した。兵士約２５０人が手荒に家々を捜索し、銃撃の容疑者１人のほか、村長ら約１０人を逮捕した。

捜索に合わせ、軍はブルドーザー９台を搬入してオリーブの木の伐採を開始した。村東側の広さ０・８平方キロ・メートルのオリーブ畑では、村人約５００人が先祖から受け継いだ木を共同所有していた。

記者が８月２３日に村周辺を回ると、ブルドーザーがオリーブの木を次々と倒しているのが見えた。軍は記者の村への立ち入りを禁じた。軍は翌２４日、「襲撃者が逃走する際に植物に隠れたため整地した」とする声明を出した。

アデイ・アド前哨基地の下では入植者専用道路の造成工事が進み、オリーブ畑の跡地を通って別の前哨基地につながる見込みだ。前哨基地はやがて政府公認の入植地となる。村のマルズク・アブーナイム副村長（６５）は「イスラエルはオリーブ畑をつぶして土地を奪い、村人を追い出すつもりだ」と憤った。