Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月8日は、高耐久・高機能・高拡張性を兼ね備えたERGOTRON（エルゴトロン）の「LX デスク モニターアーム」がお得に登場しています。

ERGOTRON エルゴトロン LX デスク モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224 17,000円 （28%オフ） Amazonで見る PR PR

10年使えるモニターアーム？ 長寿命＆高機能で選ばれ続ける「エルゴトロン LX」が28％オフに！

ERGOTRON（エルゴトロン）の「LX デスク モニターアーム」は、高耐久・高機能・高拡張性を兼ね備えた一台。

同社独自の「コンスタント・フォース技術」により、モニターの位置を軽く触れるだけで自在に調整できるのが最大の特長。ガススプリング式と異なり、経年劣化の心配がない構造のため、長期利用にも安心です。

耐久性は10,000回のサイクルテストをクリアしており、10年保証がついているのも信頼の証。素材には高強度のアルミニウムを採用し、耐久性と質感の両立を実現しています。

34インチ対応、省スペース＆拡張性も◎

対応モニターは3.2kg〜11.3kg、最大34インチ。VESA 75×75 / 100×100規格に対応し、ノートPCトレイや延長アームなどのアクセサリで機能拡張も可能です。

設置方法はクランプ式（最大60mm厚）とグロメット式（穴径8〜50mm、最大57mm厚）の両対応。使わないときは折りたたんで省スペース化できるのもポイントです。カラーはマットブラック、アルミニウム、ホワイトの3色展開。

モニターアームの可動性は意外と作業の効率性に関わるもの。動かしやすさ、耐久性、拡張性すべてを備えたエルゴトロン「LX」が最適解と言えるでしょう。

なお、上記の表示価格は2025年9月8日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

