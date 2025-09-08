主張が小さくなるのはいいこと！

インカメラのパンチホールが目立つから、通知領域として隠しちゃえ！ という、一休さんのトンチのようなiPhoneの画面の黒領域「Dynamic Island」。

過去、iPhone 17シリーズではこの領域が小さくなるかも？

みたいな噂が流れましたが、ここにきてまた小型化の噂！

closer look of the display, we getting smaller dynamic island on the pro pic.twitter.com/V64JX0iZC5 - Don’t ask (@that_one_g3) September 4, 2025

Xにポストされた最新のリーク情報によると、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxでは、既存のiPhoneよりもDynamic Islandが小さくなっているそうな。

リーク投稿主は、iPhoneの画面保護フィルムを製造している会社に勤務していると主張。この会社のシステムに掲載されている画像がソースみたいですね。具体的なDynamic Islandのサイズとしては…

・iPhone 17／iPhone 17 Air…2cm ・iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Max…1.5cm

と、5mmほど縮んでいるそうな。

5mmが視聴体験を変えるか？ というと…うーん…ってなっちゃいますけど、Apple（アップル）側も小さくしようという努力をしているってのはポジティブに受け取っていいのでは？ あっ、もちろんこの噂が本当だったら…ですけどね。

噂の真相は、9月10日午前2時にきっとわかります。これまでの噂まとめはこちらをどうぞ。

リアルタイム更新も、やっていくぜ！

iPhone 17発表まであと、1日。今年もリアルタイム更新やります！

Source: 9to5Mac, X