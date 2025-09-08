女優の本田翼（33）が8日、都内で関西テレビ制作のフジテレビ系主演ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（火曜午後10時）のSPイベント、「北くん達がかわいすぎて手に余るので、イベントでもシェアすることにしました。」に登場した。

浴衣姿で登場し「ドラマイベントは初めてなので、カンテレさんは面白いこと考えるなと思いました。絶対に成功させたいと思っています！」と意気込んだ。

MCからこの夏の思い出を質問されると「先日、大阪万博に行きまして。ミャクミャクには会っていないけど。これが私の夏の思い出です」と明かした。キャスト陣から何をしたか聞かれると「仕事」と一言。日帰りだったというが、良い思い出ができた様子だった。

最後に、ドラマのファンへメッセージを求められると「明日（9日）に11話が放送で、来週が最終話。もう少しで終わってしまうのかなと思うとさみしい気持ちもあるのですが、皆さんに最後まで愛してもらいたいという気持ちと、今日、音楽とドラマの複合イベントを成功させたいと思っています！」と笑顔で話した。