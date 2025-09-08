【阪神タイガース優勝】阪神電鉄、記念企画・セールを開催 - 特別ラッピングトレイン・バスの運行も
阪急阪神ホールディングスは9月8日、阪神タイガースが「JERA セントラル・リーグ 2025」で優勝したことを記念し、各種の優勝記念企画、記念セールを実施することを発表した。
○ラッピングトレイン&バスを運行
阪神電気鉄道と阪神バスは、特別ラッピングトレイン及びバスの運行を開始する。
ラッピングトレインは2編成(8000系・1000系 各1編成)となる。運行期間は、8000系が9月14日〜12月下旬頃まで、1000系が9月17日〜12月下旬頃までを予定している。
運行区間については、両編成共通で本線・神戸高速線・山陽電鉄線(西代〜山陽姫路)となり、1000系はそれに加えて阪神なんば線・近鉄線(大阪難波〜近鉄奈良)でも運行する。なお、運行期間や運行区間、列車運行スケジュール等は予告なく変更となる場合がある。
ラッピングトレイン(1000系も同様のデザイン)
また、ラッピングトレインの車内には、藤川監督と選手11名が登場する特別仕様のポスターを掲出する。特別ポスターの掲出期間は、予告なく変更となる場合がある。
ラッピングトレイン車内ポスター
ラッピングバスの編成数は2両(路線バス・空港リムジンバス 各1両)となる。運行期間は、一般路線バスが9月19日〜12月下旬頃まで、空港リムジンバスが9月20日〜12月下旬頃までを予定している。
運行区間は一般路線バスが尼崎市・西宮市・宝塚市・伊丹市、空港リムジンバスは伊丹空港〜大阪・西宮、関西空港〜大阪・尼崎・西宮を運行する。運行区間は日によって変動する。
路線バス
空港リムジンバス
○駅・施設等への特別装飾の実施
同グループではこのほかにも、駅・施設等への特別装飾や記念セールなど、様々な企画を展開する。
駅・施設等への主な特別装飾の実施
駅・施設等への主な特別装飾の実施
○都市交通
都市交通
○不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
○スポーツ・エンタテインメント
スポーツ・エンタテインメ
スポーツ・エンタテインメ
スポーツ・エンタテインメ
○情報・通信
情報・通信
○建設・環境
建設・環境
○百貨店
百貨店
百貨店
○阪急阪神カード
阪急阪神カード
○阪急交通社
阪急交通社
○ホテル
ホテル
なお、上記内容は現在決定している主なものであり、これ以外にも実施されるものがある。また、内容や実施期間は急遽変更する場合がある。
○ラッピングトレイン&バスを運行
阪神電気鉄道と阪神バスは、特別ラッピングトレイン及びバスの運行を開始する。
ラッピングトレインは2編成(8000系・1000系 各1編成)となる。運行期間は、8000系が9月14日〜12月下旬頃まで、1000系が9月17日〜12月下旬頃までを予定している。
ラッピングトレイン(1000系も同様のデザイン)
また、ラッピングトレインの車内には、藤川監督と選手11名が登場する特別仕様のポスターを掲出する。特別ポスターの掲出期間は、予告なく変更となる場合がある。
ラッピングトレイン車内ポスター
ラッピングバスの編成数は2両(路線バス・空港リムジンバス 各1両)となる。運行期間は、一般路線バスが9月19日〜12月下旬頃まで、空港リムジンバスが9月20日〜12月下旬頃までを予定している。
運行区間は一般路線バスが尼崎市・西宮市・宝塚市・伊丹市、空港リムジンバスは伊丹空港〜大阪・西宮、関西空港〜大阪・尼崎・西宮を運行する。運行区間は日によって変動する。
路線バス
空港リムジンバス
○駅・施設等への特別装飾の実施
同グループではこのほかにも、駅・施設等への特別装飾や記念セールなど、様々な企画を展開する。
駅・施設等への主な特別装飾の実施
駅・施設等への主な特別装飾の実施
○都市交通
都市交通
○不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
○スポーツ・エンタテインメント
スポーツ・エンタテインメ
スポーツ・エンタテインメ
スポーツ・エンタテインメ
○情報・通信
情報・通信
○建設・環境
建設・環境
○百貨店
百貨店
百貨店
○阪急阪神カード
阪急阪神カード
○阪急交通社
阪急交通社
○ホテル
ホテル
なお、上記内容は現在決定している主なものであり、これ以外にも実施されるものがある。また、内容や実施期間は急遽変更する場合がある。