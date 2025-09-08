【しまむらワンピ】が可愛さ100点！ 大人にドンピシャ♡「高見えアイテム」

まだまだ暑さが続くこの季節こそ、サラッと着られて一枚でコーデが決まるワンピースは何着か欲しいところ。【しまむら】には、そんな大人のニーズに沿うワンピースが豊富にラインナップしているようです。今回はその中から、可愛くて高見えも叶いそうなアイテムを厳選してご紹介します。レイヤード次第で涼しくなる時期まで使えそうなので、ぜひチェックしてみて。

フリル袖がエレガントな大人可愛いワンピ

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

袖のフリルがエレガントで、高見えが狙えるブラックワンピ。フリル袖が気になる二の腕をさりげなくカモフラージュしてくれるのも嬉しいポイントです。程よく開いた首元と控えめに広がったフレアシルエットも、上品で大人可愛い雰囲気。露出も多くないため、サラッと一枚で着こなせそうなのもGOOD。ちょっとしたお呼ばれやレストランディナーなどにもおすすめの一着です。

スタイルアップ効果も狙えるキャミワンピ

【しまむら】「シャーリングキャミOP」\1,969（税込）

上半身にシャーリングが施されたキャミワンピ。シンプルながらシャーリング部分がアクセントになり華やかな印象に。切り替え部分が高めなので、脚長効果も狙えそうです。カットソーなどをレイヤードしたり、シャツやカーディガンを羽織ったりしてデイリーカジュアルに。まだまだ日中は暑いので、一枚で爽やかに着こなすのも良さそう。

女性らしさを引き立てるフェミニンワンピ

【しまむら】「ドッキングキャミOP」\1,969（税込）

一見ツーピースにも見えるフェミニンなキャミワンピース。上半身のふわっとしたシルエットとスカート部分のタイトなフォルムがバランスよく、大人も着こなしやすそうです。キャミソール部分が腰回りを自然にカバーしてくれるのも推しポイント。アイボリーカラーがさらに女性らしさを引き立てていて、写真のようにボーダーTシャツを合わせてカジュアルダウンした淡色コーデもサマになるはず。

秋も楽しめそうなコードレース刺繍ワンピ

【しまむら】「TT*MIIコードシシュウOP」\2,420（税込）

裾部分にさりげなくコード刺繍が施されたワンピース。華奢な二重の肩ひもがおしゃれポイントです。アンダーバストの位置での切り替えによって、スタイルアップ効果も期待できそう。写真ではレースのトップスにレイヤードして、エレガントに。秋にはタートルネックのセーターなどを合わせて季節ムードを引き寄せることもできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H