「今日好き」伊藤愛依海「おまたせです」新ヘア披露「印象変わる」「髪綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身eggモデル、新ヘアで雰囲気一変
伊藤は「ロング派の方おまたせです。やっぱロングがいいね。エクステ80本で今日は念願の初水素トリートメントも。髪の毛サラサラでやっぱカラー激カワ」とコメントし、エクステンションを使用して、セミロングから美しいロングヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「ロング可愛い」「印象変わる」「髪綺麗」「イメチェン成功」「サラサラで素敵」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
◆伊藤愛依海、ロングヘアにイメージチェンジ
