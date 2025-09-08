中島健人、2ndシングルリリース決定 “アイドル”以上の存在へ進化する決意を表明【IDOLIC】
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手・俳優の中島健人が、10月29日に2ndシングル「IDOLIC」（読み：あいどりっく）をリリースすることを発表した。
【写真】中島健人、両親の写真公開
2024年3月にグループを卒業し、同年12月25日にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビューを果たした中島。1stシングル「MONTAGE」リリースや全国ツアーの開催、メディアでの様々な活躍など精力的な活動を続けている。
そんな中島の2ndシングル「IDOLIC」のリリースが決定。表題曲「IDOLIC」は、“IDOL”＋”HOLIC”を掛け合わせた造語に。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして”アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。
なお、9月29日0時から「IDOLIC」が先行配信されることも決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島健人、両親の写真公開
◆中島健人、2ndシングルリリース決定
2024年3月にグループを卒業し、同年12月25日にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビューを果たした中島。1stシングル「MONTAGE」リリースや全国ツアーの開催、メディアでの様々な活躍など精力的な活動を続けている。
なお、9月29日0時から「IDOLIC」が先行配信されることも決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】