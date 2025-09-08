「今日好き」黒江こはる、美バスト際立つグラビアオフショット公開「綺麗」「完璧スタイル」
【モデルプレス＝2025/09/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが8日、自身のInstagramを更新。19歳最後の日に感謝の思いをつづった。
【写真】「今日好き」黒江こはる、ビキニで完璧美スタイル披露
黒江は「今日で10代最後！19歳も沢山笑って充実した1年だったな。みんなありがとう」とコメントし、花柄のビキニトップスを着用した美しいバストが際立つオフショット動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「誕生日おめでとう」「綺麗」「完璧スタイル」「20代も応援してる」「大人っぽい」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」黒江こはる、ビキニで完璧美スタイル披露
◆黒江心温、20歳の誕生日前に感謝の思いつづる
黒江は「今日で10代最後！19歳も沢山笑って充実した1年だったな。みんなありがとう」とコメントし、花柄のビキニトップスを着用した美しいバストが際立つオフショット動画を公開した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】