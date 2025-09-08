なごみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/08】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが8日、自身のInstagramを更新。YSLのウィンターコレクションを紹介する様子を公開した。

◆なごみ、クロップドトップで美しいウエスト披露


なごみは「YSL 2025 winter collection - ICARINO」とコメントし、黒いクロップドトップスとデニムを組み合わせたコーディネートで美しいウエストラインが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美ウエスト」「クールで素敵」「コーデ参考になる」「おしゃれ」「似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

