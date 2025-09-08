祖父は名優、父はハリウッドでも活躍中の売れっ子俳優、母も人気女優という超サラブレッドのタレントが、ピンクのロング髪をなびかせ、ネイキッドドレスで海辺に横たわる姿を8日までに自身のインスタグラムに投稿。フォロワーからは「まるで人魚！」「美し過ぎる」との賞賛を浴びた。



【写真】上向きにツン！ピンク髪で海辺に横たわる姿はまさに人魚 美し過ぎる

タレントとして活躍するサミ・シーン(21)の祖父は『地獄の黙示録』で知られる名優のマーティン・シーン、父はテレビの大ヒットドラマや、映画『プラトーン』『メジャー・リーグ』に出演したチャーリー・シーン。母は『ワイルドシングス』や『007 ワールド・イズ・ノット・イナフ』でのボンドガールのデニス･リチャーズ。サミもタレントとして活躍している。



今回、腰まであるピンクの髪をなびかせ、ベージュのマーメイドラインのネイキッドドレス姿で海岸に横たわる姿を披露。大型のスパンコールでドレスの裾が飾られ、まるでうろこのように輝き、まさに人魚そのもの。フォロワーからも感嘆の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）